Yine aynı manzaralar! Karadeniz'i sel vurdu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 'turuncu' kod verilen Karadeniz'de dün kuvvetli sağanak etkili oldu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya ve Bolu'da hayat felç oldu.

Zonguldak kent merkezi ve çok sayıda ilçesi sular altında kaldı. Kentte dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

BARTIN IRMAĞI 20 METRE GENİŞLEDİ

Bartın'da da dün sabah başlayıp etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, gece saatlerinde 20 metre genişledi. Kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen ırmağın Kozcağız ve Ulus çaylarının kolları da taştı.

Birçok ev ve işyerinin alt katlarını su bastı. Yalı bölgesi olarak bilinen bölgede, sabah saatlerinden itibaren sel suları çekilmeye başladı. Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı.

SU SEVİYESİ 5 METREYE YÜKSELDİ

Sakarya'da da etkili olan sağanağın ardından Karasu’da bulunan Darıçayırı Deresi’nde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Darıçayırı baraj projesinden gelen sular, derenin su seviyesini yaklaşık 5 metre yükseltti.

Su seviyesi Abdülaziz Köprüsü’nün altına kadar yükselince mahalle merkezi de sular altında kaldı. Mahallede su seviyesi 70 santimetre yükselince ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve kamyonetler ile kurtarıldı.

ILIKSU DERESI TAŞTI

Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi’nde Ilıksu Deresi taştı. Derenin taşmasıyla mahalledeki yollar göle dönerken bazı işyerlerini su bastı. Tarım alanları da su altına kaldı.

İstanbul-Zonguldak yolunun Ilıksu mevkisinde iki ayrı noktada heyelan oluştu. Yolun Zonguldak merkez istikameti ağaç, toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkisinde ise yola kayalar düştü.

Polis ve jandarma ekipleri hastaneye gidenlere geçiş izni verirken diğer araçların geçişine izin verilmedi.

EN ÇOK YAĞIŞ MİKTARI ÇAYCUMA'YA DÜŞTÜ

Zonguldak'ta gece başlayıp etkisinin artıran sağanak sonrası saat 15.30 itibarıyla metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Zonguldak Valiliği'nin açıklamasına göre, metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:

"Çaycuma 173,2 mm, Zonguldak merkez 159 mm, Gökçebey 147,2 mm, Devrek 130 mm, Ereğli 129,8 mm, Kozlu 113,6 mm, Alaplı 89 mm, Kilimli 87 mm."

Devrek ilçesinde de sağanak, büyük zarara neden oldu. Birçok araç, su ile kaplanan sokaklarda sürüklendi. Suyun yüksekliği giriş katlara kadar çıktı. Bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında da dün şiddetli yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ülke genelinde yaşanan sel ve heyelan olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YOLA ÇIKMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Uraloğlu, "Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" uyarısını yaptı.