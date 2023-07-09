Karadeniz'i sağanak vurdu: 1 kişi sele kapıldı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 00:57

Güncelleme: 09.07.2023 - 04:03

Meteoroloji’nin sabah saatlerinde yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi.

Taşkına müdahale eden ekipler, köprünün altındaki ağaçları temizledi. Yağış nedeniyle dere üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentte şiddetli yağış devam ediyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşma riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle Ordu- Giresun ve Ordu- Samsun istikametleri trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı. Bazı noktalarda da su baskınları yaşandı. Ekipler su baskınlarına müdahale etti.

DERE KÖPRÜNÜN KORKULUKLARINI YIKTI

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yurttaşlar kendi imkanları ile temizlik çalışması yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Bülbül Deresi'nde temizlik çalışması başlattı.

SAMSUN'DA BİR KİŞİNİN SELE KAPILDIĞI İHBARI YAPILDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin sele kapıldığı ihbarı üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.

Son olarak akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın suya kapıldığı şüphesiyle ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri sevk edildi.

Yılmaz'ın bulunması için dere içinde ve çevresinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.