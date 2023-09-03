Düzce'de silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!
Düzce'de bulunan bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede boş kovanlar buldu.
Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
İşyerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede boş kovanlar bulundu. Kahvehanenin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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