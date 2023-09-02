Siverek’te park halindeki otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:28
Siverek’te park halindeki otomobile silahlı saldırı
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Siverek ilçesinin Ofis Mahallesi 27. sokağında sabah saatlerinde; park halinde bulunan bir otomobile, başka bir araçtan ateş edildi.

2 MERMİ İSABET ETTİ

Olay sonrası otomobile 2 mermi isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler, olay sonrasında otomobille olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis bölgede yaptığı araştırma ve güvenlik kamera kayıtları incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı


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Şanlıurfa

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