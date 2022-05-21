Düzce'de 'suç örgütü' operasyonu: Gardiyanlar gözaltına alındı
Düzce’de aralarında infaz koruma memurlarının da olduğu 17 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu, silah ile 44 bin 425 lira para ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay boyunca takibe aldıkları suç örgütüne operasyon düzenledi.
Operasyonda suç örgütünün liderinin ve 2 infaz koruma memurunun olduğu 17 kişi yakalanırken örgüt üyesi olan 1 kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin, 151 adet extacy, 11 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 51 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 7 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat,7 adet bıçak, 2 adet hassas terazi, 19 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendiren 44 bin 425 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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