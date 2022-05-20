Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı
Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- AKP'yi üzecek haber
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı