Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

20 Mayıs 2022 Cuma, 20:03

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.