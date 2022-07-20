Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı

Düzce'de iplik ve polyester fabrikasında atık taşıyan boruların patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

AA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:56
Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı
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Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik ve polyester üretimi yapılan fabrikada, kimyasal atık taşıyan borularda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 işçiyi folyolara sararak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Düzce İşçi kimyasal madde
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