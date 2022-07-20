Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:56

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik ve polyester üretimi yapılan fabrikada, kimyasal atık taşıyan borularda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 işçiyi folyolara sararak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.