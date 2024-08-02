Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi
Şanlıurfa’da 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3’ü ayrı, 2’si de ayrı kardeş olan 5 çocuğun cenazeleri yan yana defnedildi.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde dün gece saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa K., parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı.
Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 2 yetişkin ile 1 çocuk ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi’nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi’ne götürüldü.
YAN YANA SON YOLCUKLARINA UĞURLANDILAR
Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi. Çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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