Düzce'deki deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde, 6.81 derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.
Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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