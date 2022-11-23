Düzce'den acı haber geldi: 2 kişi yaşamını yitirdi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:03

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 8.61 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Düzce başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Zonguldak, Yalova, Çankırı, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Depremin ardından kalp krizi geçiren 48 yaşındaki Hikmet Çelebi, kaldırıldığı Düzce Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel’in de panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.







