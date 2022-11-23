Son Dakika: İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi... Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:37
<p>Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p> <p>AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.</p>

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

<p>Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.</p>

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

<p>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.</p>

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

<p><strong>BOLU VE SAKARYA’DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ</strong></p> <p>Düzce’de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya’da da eğitime bir gün ara verildi.</p>

BOLU VE SAKARYA’DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce’de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya’da da eğitime bir gün ara verildi.

<p>Depremin ardından Ankara AFAD Genel Müdürlüğü’ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeler valilik, emniyet, jandarma, kaymakamlık ve muhtarlıklarının görevinin başında gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Soylu, Düzce’de köylerdeki taramaların büyük ölçüde tamamlandığını, birkaç ahır yıkıntısı dışında ağır hasarlı ve bina çökmesi gibi ihbarların alınmadığını belirtti.</p>

Depremin ardından Ankara AFAD Genel Müdürlüğü’ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeler valilik, emniyet, jandarma, kaymakamlık ve muhtarlıklarının görevinin başında gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Soylu, Düzce’de köylerdeki taramaların büyük ölçüde tamamlandığını, birkaç ahır yıkıntısı dışında ağır hasarlı ve bina çökmesi gibi ihbarların alınmadığını belirtti.

<p>AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var" uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, "Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu" dedi.</p>

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var" uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, "Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu" dedi.

<p>Ereğli ilçesinde de bazı vatandaşlar deprem anında yaşadıkları korku ile birlikte evlerini terk etti. Bazı vatandaşlar evlerinden aldıkları battaniye ve yastıklarla arabalarına binerek uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sokakta çocuklarıyla beklemeye başladı. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Bölücek Mahallesinde Mehmet Yıldırım’a ait eski bir binada çatlak meydana geldiğini belirterek, "Şu anda AFAD ve itfaiye ekiplerimiz de olay mahallinde çok şükür can ve mal kaybı yok” dedi.</p>

Ereğli ilçesinde de bazı vatandaşlar deprem anında yaşadıkları korku ile birlikte evlerini terk etti. Bazı vatandaşlar evlerinden aldıkları battaniye ve yastıklarla arabalarına binerek uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sokakta çocuklarıyla beklemeye başladı. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Bölücek Mahallesinde Mehmet Yıldırım’a ait eski bir binada çatlak meydana geldiğini belirterek, "Şu anda AFAD ve itfaiye ekiplerimiz de olay mahallinde çok şükür can ve mal kaybı yok” dedi.

<p><strong>BURSA VE YALOVA'DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ</strong></p> <p>Deprem, Bursa ve Yalova’da da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan sokaklara çıktı. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur" ifadesini kullandı.</p>

BURSA VE YALOVA'DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa ve Yalova’da da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan sokaklara çıktı. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur" ifadesini kullandı.

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