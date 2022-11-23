Son Dakika: İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi... Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var" uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, "Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu" dedi.