NTV spikeri Düzce depremine canlı yayında yakalandı: "Gittikçe şiddetlenmekte"

23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:49

NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı.

O anlarda haber sunan Yıldırım "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda" sözleriyle depremi duyurdu.

Yıldırım, depremi Sarıyer Maslak'ta şiddetli hissettiklerini söyledi.