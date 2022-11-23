NTV spikeri Düzce depremine canlı yayında yakalandı: "Gittikçe şiddetlenmekte"

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme NTV spikeri canlı yayında yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:49
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NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı.

O anlarda haber sunan Yıldırım "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda" sözleriyle depremi duyurdu.

Yıldırım, depremi Sarıyer Maslak'ta şiddetli hissettiklerini söyledi.


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