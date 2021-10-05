Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

İHA
05 Ekim 2021 Salı, 11:00
Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
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Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille bir cip çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre cipte bulunan Türk vatandaşı R.İ. hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9’u düzensiz göçmen 13 yaralı tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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