E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 100 metre arayla 15 araç kazaya karıştı. Olayda 7 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde07.40 sıralarında edinlen bilgilere göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan araç 10 aracın kaza yapmasına neden oldu. Olay yerinin 100 metre gerisinde trafiğin aniden durmasıyla 5 araç daha kazaya karıştı. Toplam 15 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, havadan da görüntülendi.
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