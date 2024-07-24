E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 100 metre arayla 15 araç kazaya karıştı. Olayda 7 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 08:29
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde07.40 sıralarında edinlen bilgilere göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan araç 10 aracın kaza yapmasına neden oldu. Olay yerinin 100 metre gerisinde trafiğin aniden durmasıyla 5 araç daha kazaya karıştı. Toplam 15 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, havadan da görüntülendi.


zincirleme kaza haberleri E-5 Karayolu haberleri Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!

Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!
Lille Başkanı Letang'tan Fenerbahçe sözleri: 'Para dolu çanta maç kazanmaz'

Lille Başkanı Letang'tan Fenerbahçe sözleri: 'Para dolu çanta maç kazanmaz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler