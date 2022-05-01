e-Devlet hacklendi mi? Emniyet'ten Fatih Altaylı açıklaması

01 Mayıs 2022 Pazar, 22:28

Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak şüpheli 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

FATİH ALTAYLI DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDI

Emniyet açıklamasında 17 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı aktarılarak Fatih Altaylı ve bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışıldığını kabul etti.

Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı?? pic.twitter.com/rUBAESuaA5 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 1, 2022

NE OLMUŞTU?

Emniyet dünkü açıklamasında E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlamış, Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.