e-Devlet hacklendi mi? Emniyet'ten Fatih Altaylı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 22:28
e-Devlet hacklendi mi? Emniyet'ten Fatih Altaylı açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak şüpheli 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

FATİH ALTAYLI DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDI

Emniyet açıklamasında 17 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı aktarılarak Fatih Altaylı ve bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışıldığını kabul etti. 

NE OLMUŞTU?

Emniyet dünkü açıklamasında E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlamış, Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. 


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