e-Devlet kullanıcıları, yarına dikkat! Erişim sorunu yaşayabilirsiniz
e-Devlet sistemi üzerinden bakım veya güncelleme çalışmaları yapılacağından 14 Eylül 2024 Cumartesi günü hizmetlere erişim sağlanmayacak.
Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlet sistemi, planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kullanıma kapalı olacak.
Konuya ilişkin e-Devlet üzerinden kesinti hakkında bilgilendirme mesajı yollanırken, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Kullanıcılarımız, sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."
Etiketler: #E-devlet #erişim yasağı #erişim engeli #erişim
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması