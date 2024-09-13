e-Devlet kullanıcıları, yarına dikkat! Erişim sorunu yaşayabilirsiniz

e-Devlet sistemi üzerinden bakım veya güncelleme çalışmaları yapılacağından 14 Eylül 2024 Cumartesi günü hizmetlere erişim sağlanmayacak.

e-Devlet kullanıcıları, yarına dikkat! Erişim sorunu yaşayabilirsiniz
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:31

Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlet sistemi, planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kullanıma kapalı olacak.

Konuya ilişkin e-Devlet üzerinden kesinti hakkında bilgilendirme mesajı yollanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kullanıcılarımız, sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."


Etiketler: #E-devlet #erişim yasağı #erişim engeli #erişim

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