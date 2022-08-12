E-Devlet’e ‘askerliğim’ ve ‘varis-muris’ uygulaması geliyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakın zamanda askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim' ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan ‘varis-muris' ekranının e-Devlet'te hizmete sunulacağını açıkladı.

E-DEVLET’TE YENİ ÖZELLİKLER EKLENİYOR

Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e-Devlet’e yeni özelliklerin yakında ekleneceğini belirterek şunları söyledi;

“Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, ‘Askerliğim’ ve ‘Varis-Muris’ sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar, ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ perspektifimize katkı veren ‘Yeşil e-Devlet kapısı’ çalışmalarımız, kullanıcıların güvenliği ve veri güvenliği açısından iki aşamalı giriş yönteminin entegrasyonu ile telefonlarımıza gelecek tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, e-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve çalışmaları tamamlanan ‘Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı’nın kullanıma açılması gibi konular bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra kamu-iş dünyası dijital entegrasyonu hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile devam eden iş birliği kapsamında kamu olarak e-Devlet altyapı çalışmalarını uzun süreden beri hazır hale getirdik. Odalarımız veri paylaşımını tamamladığında oda bilgileri kamu kurumları ile tam entegre edilmiş olacak ve kamu-özel sektör eş güdümü güçlenecektir. İş dünyamızın odalardan hizmet alma süreleri hızlanacak ve kaliteleri yükselecektir. Çalışmayı henüz tamamlamayan sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstereceğine inanıyorum.”

ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞTAN SONA TAKİP EDİLEBİLECEK

Oktay, “Bürokrasinin azaltılması yönünde artık kamu kurumlarımız hali hazırda ellerinde olan bilgi ve belgeleri büyük oranda vatandaşımızdan talep etmemektedir. Tüm kurumlarımızı ellerindeki verilerin paylaşımı hususunda daha etkin çalışmaya davet ediyorum” dedi.

“Araçlarım”, “İkametgahım”, “Hac ve umre işlemleri” ve “Çalışma hayatım” ekranları gibi çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği “Askerliğim” ve veraset işlemlerini çevrim içine taşıyan “Varis-Muris” ekranının hizmete sunulacağını aktaran Oktay, “Yüksek memnuniyet oranıyla ilk günden bu yana başarı hikayeleri yazan Dijital Türkiye Kapısı’nı kullanıcı dostu ve her yaştan vatandaşımızı hedefleyen bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.