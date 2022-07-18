'Ana para' karmaşası: Erdoğan'ın KYK açıklamasının ardından e-Devlet'e girenler şaştı kaldı!

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı açıkladı. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" dedi.

Erdoğan'ın 'KYK borçları silinecek' açıklamasının ardından borçların yeni halini göremek için e-Devlet uygulamasına girenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Açıklamadan önce ana para ve faizli tutar gönürken faizli tutarlar 'ana para' olarak görüntülenmeye başladı. KYK mağdurları e-Devletteki borç ekranların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

İşte o paylaşımları:

Konuya ilişkin henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılmadı.