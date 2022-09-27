e-Devlet'e girince fark etti! İsteği dışında AKP'li yapılmış
CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, e-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bir esnafın, bilgisi ve isteği dışında AKP’ye üye yapıldığını söyledi.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir esnafın bilgisi ve isteği dışında AKP üyesi yapıldığını söyledi.
Esnafın 2013 yılından beri AKP üyesi olarak gözüktüğünü belirten Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Sebahattin Abi esnaf bir abimiz. AKP’nin kapısından içeri adım atmadığını söylüyor. Öte yandan da AKP üyesi gözüküyor. O'nun da üyeliğini iptal etmek bize nasip oldu. Kendisini de partimize üye yapacağız.”
Sebahattin Abi esnaf bir abimiz. Akp'nin kapısından içeri adım atmadığını söylüyor. Öte yandan da Akp üyesi gözüküyor. O'nun da üyeliğini iptal etmek bize nasip oldu :) Kendisini de partimize üye yapacağız. pic.twitter.com/igGy65OBxe— Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) September 26, 2022
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