e-Devlet'te az bilinen ancak oldukça kullanışlı hizmetler: Çoğu kişi bilmiyor

ADINIZA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?

E-devlet’in en popüler hizmetlerinden biri olan “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.