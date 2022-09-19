e-Devlet'te az bilinen ancak oldukça kullanışlı hizmetler: Çoğu kişi bilmiyor

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:11
<p><strong>MİRAS SORGULAMA</strong></p> <p><strong>"Veraset İlamı Sorgulama”</strong> hizmeti sayesinde size miras kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz. Adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.</p>

MİRAS SORGULAMA

"Veraset İlamı Sorgulama” hizmeti sayesinde size miras kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz. Adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.

<p><strong>ARACINIZ NEREYE ÇEKİLDİ?</strong></p> <p>Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu  bir hizmet olan <strong>Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama</strong> ile polis tarafından çekilen aracınızın otopark bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.</p>

ARACINIZ NEREYE ÇEKİLDİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu  bir hizmet olan Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama ile polis tarafından çekilen aracınızın otopark bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.

<p><strong>MAHALLENİZDEKİ BAZ İSTASYONU NE KADAR DALGA YAYIYOR?</strong></p> <p>BTK’nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise “<strong>Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri'dir.'' </strong> E-devlet’e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.</p>

MAHALLENİZDEKİ BAZ İSTASYONU NE KADAR DALGA YAYIYOR?

BTK’nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise “Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri'dir.''  E-devlet’e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

<p><strong>ADINIZA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?</strong></p> <p>E-devlet’in en popüler hizmetlerinden biri olan “<strong>Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama</strong>” Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.</p>

ADINIZA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?

E-devlet’in en popüler hizmetlerinden biri olan “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

<p><strong>BİRİKMİŞ PARA SORGULAMA</strong></p> <p>Eğer daha önce adınıza bireysel emeklilik hesabı ya da başka bir hesap açılmışsa ve unutmuşsanız, birikmiş paranız olabilir. </p>

BİRİKMİŞ PARA SORGULAMA

Eğer daha önce adınıza bireysel emeklilik hesabı ya da başka bir hesap açılmışsa ve unutmuşsanız, birikmiş paranız olabilir. 

<p><strong>ÇALIŞMA HAYATIM</strong> </p> <p>Ne zaman emekli olacağınızdan, toplamda kaç gündür sigortalı çalıştığınıza kadar, iş hayatına dair her türlü sorunuzun cevabını bu hizmetten öğrenebilirsiniz.</p> <p>Ayrıca Çalışma Hayatım hizmetiyle sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilir, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilir, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarınıza erişebilirsiniz.</p>

ÇALIŞMA HAYATIM 

Ne zaman emekli olacağınızdan, toplamda kaç gündür sigortalı çalıştığınıza kadar, iş hayatına dair her türlü sorunuzun cevabını bu hizmetten öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Çalışma Hayatım hizmetiyle sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilir, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilir, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarınıza erişebilirsiniz.

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