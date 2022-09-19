e-Devlet'te az bilinen ancak oldukça kullanışlı hizmetler: Çoğu kişi bilmiyor
MAHALLENİZDEKİ BAZ İSTASYONU NE KADAR DALGA YAYIYOR?
BTK’nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise “Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri'dir.'' E-devlet’e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.
ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olacağınızdan, toplamda kaç gündür sigortalı çalıştığınıza kadar, iş hayatına dair her türlü sorunuzun cevabını bu hizmetten öğrenebilirsiniz.
Ayrıca Çalışma Hayatım hizmetiyle sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilir, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilir, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarınıza erişebilirsiniz.
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