E-Devlet'ten ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır? Ad ve soyadı değişikliği başvurularında son tarih ne zaman?

23 Ağustos 2022 Salı, 12:01

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetine, e-Devlet kapısından ulaşılabiliyor.

KİMLER İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17 Ekim 2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçin.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.

Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız