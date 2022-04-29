e-Devlet'ten yeni uygulama: Umre ve Kudüs başvuruları yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını, bugün ise 870 kurumun 6 bin 551 hizmetine buradan ulaşılabildiğini söyledi.
Hedeflerinin bütün hizmetlerin dijital ortama taşınması ve kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, her geçen gün yeni uygulamaların e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandığını kaydetti.
Koç, bunlardan birinin de umre ve Kudüs turlarına ilişkin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye veya Kudüs'e gitmek için, turun talep edilen ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı'ndan yapılmaya başlandı. Bu hizmet kapsamında 'Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusu' için kayıt oluşturma, birlikte gidilecek kişilerle grup oluşturma, kayıt güncelleme, kayıt silme, tur ve oda tipi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor."
"HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR"
Koç, ayrıca 5 bin vatandaşın da Kudüs ve Kudüs bağlantılı umre turlarına katıldığını aktararak, "Bu turlara katılmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kayıt işlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir" dedi.
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