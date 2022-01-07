e-imza sisteminde kimlik dönemi 10 Ocak'ta başlıyor

07 Ocak 2022 Cuma, 12:06

e-imza'nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılacak.

"Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi" de 10 Ocak'ta tüm Türkiye'de başlayacak. Ayrıca bir süre önce tamamlanan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ise kurumlarla paylaşılmaya başlandı.

Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda nüfus müdürlüğü olarak hizmet verebilecek "Mobil Nüfus Müdürlüğü" araçları ocak ayı sonunda hizmete hazır olacak.