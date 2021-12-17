AKP'li Birinci'den 'sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilsin' çağrısı
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Sosyal medya mecralarına, TC kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmelidir" çağrısında bulundu.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya ağlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla girme zorunluluğu getirilmesini istedi.
Birinci, Twitter üzerinden siyasiler, akademisyenler ve sanatçıların da aralarında olduğu sosyal medya kullanıcılarını ve Ekşi Sözlük gibi platformları hedef aldığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütlerinin tamamının sosyal medyada da bir koalisyon halinde olduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu koalisyona, bazen bazı siyasetçilerin, bir kısım sözde sanatçının, bazı sözde aydınların, sözde akademisyenlerin dahil olduğunu görüyoruz.
Sosyal medya mecralarına, TC kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmelidir. Maalesef ülkemiz, sosyal medyadaki kirlenmede ön sıralardadır. Bunun yanısıra size, bizlere, milletimizin mukaddes değerlerine hayasızca saldıran ekşimiş mecraların faaliyeti durdurulmalıdır."
MHP YASA TEKLİFİ VERMİŞTİ
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilmesi zorunluluğu talebi, geçen yıl AKP'nin ittifak ortağı MHP Meclis'e yasa teklifi vermişti.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından verilen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifiyle
Sosyal ağ sağlayıcılarının verdikleri hizmeti kullanmak isteyen kullanıcılardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını talep etmek zorunda olması ve kimlik numarasıyla eşleştirilmeyen hiçbir hesabı bulunduramayıp sahte hesap kullandıramaması öngörülüyordu.
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