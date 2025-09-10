e-YDS başvuruları başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 27 Eylül günü gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) için başvurular başladı. Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre; e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

