e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:33

Güncelleme: 06.09.2024 - 14:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/10) yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/10, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

İngilizce olarak uygulanacak sınav saat 13.45'te başlayacak, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

5 BİN ADAY KATILACAK

Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, "Sınava 5 bin 258 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 346 kişi görev alacak" ifadesini kullandı.