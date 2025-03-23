Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na tutuklama kararı sonrası olay paylaşım!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan tepki paylaşımı geldi.
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan da paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararına tepki gösteren isimlerden biriydi.
"BARIŞ MANÇO" GÖNDERMESİ
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karakurt, Barış Manço'nun 'Eğri Eğri Doğru Doğru' şarkısını kullanarak 'hak, hukuk, adalet' ve Atatürk temalı bir görsel kullandı.
Karakurt'un o paylaşımına kısa sürede binlerce destek etkileşimi geldi.
Etiketler: #ebrar karakurt
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