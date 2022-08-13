Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti.
Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.
Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda dün sabah, izleyicilerin dikkatini çeken bir durum yaşandı.
GÖZLERİNİ AÇMAKTA ZORLANDI
Programın sunucusu Ebru Baki'nin yorgun ve uyanamamış görüntüsü dikkat çekti. Gözlerini açmakta zorlanan ve uykusu geldiği görülen Baki'nin o halleri ekranlara yansıdı.
Baki'nin uykulu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
- İstanbul’da akıl almaz cinayet
- Yargıtay'dan çalışan emekliler için kötü haber
- Su hortumu çıktı, sahili birbirine kattı
- Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var
- Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbetti
- Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
- Köpeğini yakın mesafeden ateş ederek katlettiler
- Arctic Monkeys’i kovan bakkal konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- Balıkesir'de deprem!