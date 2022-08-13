Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:27

Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda dün sabah, izleyicilerin dikkatini çeken bir durum yaşandı.

GÖZLERİNİ AÇMAKTA ZORLANDI

Programın sunucusu Ebru Baki'nin yorgun ve uyanamamış görüntüsü dikkat çekti. Gözlerini açmakta zorlanan ve uykusu geldiği görülen Baki'nin o halleri ekranlara yansıdı.

Baki'nin uykulu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

