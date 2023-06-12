Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:01

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:44

Model ve sunucu Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı aktarıldı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Akkuş ve Şallı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.

Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gözaltına alındığı iddia edilen Ebru Şallı ise, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kendisinin gözaltına alınmadığını belirten Şallı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım."

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.