'Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor' iddiası

Ünlü manken Ebru Şallı'nın evliliğinde yaşadığı sorunlardan dolayı eşi Uğur Akkuş ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Şallı, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:45
'Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor' iddiası
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Eski model ve sunucu Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten iddiaya göre kötü haber geldi.

FİKİR AYRILIKLARI EVLİLİĞİN SONUNU GETİRDİ 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi.

Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında. Konuya ilişkin henüz Şallı cephesinden bir açıklama gelmedi.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.


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