Ebru Yaşar Gülsever Ortaokulu’nda ilk karne sevinci
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda açılışı yapılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’ndaki öğrenciler ilk karnelerini aldı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde de iş insanı Necat Gülseven ve eşi Ünlü Sanatçı Ebru Yaşar Gülseven tarafından yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’nda karnelerini aldı.
Okulun açılışı 4 Temmuz 2021’de tarihinde törenle yapılmıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını bu okulda tamamlayan öğrenciler, ilk yıl sonu karnelerini aldı. Karnelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Öğrenciler, “Bu okulda bir yıl okuduktan sonra mezun oldum. Önceki eğitim ve öğretim sezonunda uzak okullara gitmek zorundaydım. Okulu mahallemize yapan Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven'e tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.
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