EBSO Başkanı Yorgancılar: Büyük Zafer’in ikinci yüzyılına anı kararlılıkla adım atıyoruz

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:21

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yorgancılar, “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, topraklarımızın işgalden arındırılışının ve modern Cumhuriyete uzanan yolun en kutlu günü olarak hala yolumuzu aydınlatıyor. Bu eşsiz zaferin 100. yılına erişmenin haklı gururunu yaşıyor ve bize bu değerli zaferi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.

Zaferin ikinci yüzyılı başlarken, tıpkı 30 Ağustos 1922’deki kararlılık ve mücadele ruhunu taşımamız gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde son derece zorlu süreçlerden, keskin virajlardan geçiyoruz. Uluslararası ilişkilerde bozulan dengeler, küresel bir mesele haline gelen Rusya eksenli savaş, gıda ve enerji darboğazı, önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. Tüm bu zorlukların üstüne, pek çok farklı olayla toplumsal birlik ve bütünlüğümüz zarar görüyor İşte, böylesi bir ortamda geleceğe emin adımlarla yürümemiz ancak yine atalarımızdan miras aldığımız mücadele ve birlik-beraberlik ruhuyla mümkün olabilir. Mücadele ruhundan asla vazgeçmemiz temennisiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını bir kez daha kutluyorum”