Gaziantep’te IŞİD üyesi tutuklandı

Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:45
Gaziantep’te IŞİD üyesi tutuklandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 

Düzenlenen operasyonda IŞİD’e üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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