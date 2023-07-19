Gaziantep’te IŞİD üyesi tutuklandı
Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda IŞİD’e üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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