Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:49

Güncelleme: 18.02.2025 - 20:49

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde YRP’den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip, AKP'ye katıldığını açıkladı. Peki, Ebubekir Irmak kimdir? AKP'ye geçen Ebubekir Irmak kaç yaşında, nereli? Ebubekir Irmak hangi partideydi?

EBUBEKİR IRMAK KİMDİR?

Ebubekir Irmak, 1971 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrice'de tamamlayan Irmak, Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Bir süre yurt dışında yabancı dil eğitimi alan Irmak, aile şirketinde ticaretle uğraştı.

EBUBEKİR IRMAK HANGİ PARTİDEYDİ?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde YRP’den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip, AKP'ye katıldığını açıkladı.

Başkan Irmak, açıklamasında, “Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice’mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EBUBEKİR IRMAK EVLİ Mİ?

Ebubekir Irmak, evli ve 3 çocuk babasıdır.