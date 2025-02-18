Yayınlanma: 18.02.2025 - 18:53

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:53

Türkiye'de 'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' karakteriyle tanınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun zina davası açtı. Bu gelişmenin ardından Cenk Torun'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli? Cenk Torun'un eşi kim? Cenk Torun'un babası kim?

CENK TORUN KİMDİR?

Cenk Torun 24 Mart 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelmiş. Televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adlı şarkısının klibinde yer alarak başlamıştır. Daha sonra birçok televizyon dizisinde oynamış fakat 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatürünün televizyon versiyonunda yani Çılgın Bediş adlı dizide Oktay karakterini canlandırmış ve doksanlı yılların en ünlü oyuncularından biri hâline gelmiştir.

Çılgın Bediş dizisinde rol almış ve Çılgın Bediş sona erince bir dönem ekranlardan uzak kalmış ve sadece çok az dizide konuk oyuncu olarak ve sinema filmlerinde yer almıştır.

CENK TORUN'UN BABASI KİMDİR?

Cenk Torun'un babası Enver Torun, 2003 yılında Boğaz Köprüsünden atlayarak intihar etmiştir.

CENK TORUN'UN EŞİ KİM?

Cenk Torun, 24 yıldır Nevin Torun'la evlidir. Torun'un Şan adında bir oğlu bulunmaktadır.