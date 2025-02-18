Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:15

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:15

Türk sinemasının dünyaya açılmasında önemli bir rol oynayan usta sanatçı Yılmaz Güney’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Güney’i başarılı oyuncu Mehmet Kurtuluş canlandıracak. Peki, Mehmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurtuluş hangi filmlerde oynadı?

MEHMET KURTULUŞ KİMDİR?

Mehmet Kurtuluş, 27 Nisan 1972 tarihinde Uşak, Türkiye'de doğmuş, Türk kökenli Alman bir aktördür. Henüz 18 aylıkken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etmiş ve kardeşi Tekin Kurtuluş ile birlikte Aşağı Saksonya'nın Salzgitter kentinde büyüdü.

1989 yılında okul tiyatrosunda ilk sahne deneyimini yaşayan Kurtuluş, 1991'de mezun olduktan sonra amatör tiyatro çalışmalarına devam etmiş ve 1993 yılında profesyonel olarak Braunschweig Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı.

1998 yılında yönetmen Fatih Akın ile tanışması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Akın'ın yönettiği "Kurz und schmerzlos" (Kısa ve Acısız) filminde başrol oynayarak sinema dünyasında tanınmıştır. Bu başarılı çıkışının ardından "Im Juli" (Temmuz'da) ve "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

Televizyon kariyerinde ise Almanya'nın popüler polisiye dizisi "Tatort"ta dedektif Cenk Batu karakterini canlandırmış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca, Netflix'in "Into the Night" dizisinde Ayaz Kobanbay karakteriyle uluslararası alanda da tanındı.

MEHMET KURTULUŞ'UN ÖZEL HAYATI

2005 yılında Alman oyuncu Désirée Nosbusch ile evlendi ve 2013 yılında boşandı