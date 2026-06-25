Ebubekir Şahin'den BirGün gazetesine tazminat davası

Türk Telekom CEO’su ve eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, BirGün gazetesine tazminat davası açtı.

İsmail Arı imzasıyla 31 Ocak tarihinde yayımlanan “Ebubekir Şahin’in kızının Rekabet Kurumu’na istisnai kadroyla girip sınavsız memur yapıldığı” yönündeki haberin ardından Şahin, bazı sosyal medya paylaşımlarına dair erişim engeli kararı aldırdı.

Şahin ayrıca, söz konusu habere yönelik, 4 Haziran tarihinde Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde BirGün’e, BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ile BirGün muhabiri İsmail Arı’ya 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

“KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI” SAVUNMASI

Şahin’in avukatı dava dilekçesinde tazminat davasının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Müvekkilimin kişilik haklarına saldırı teşkil eden paylaşımları ve bu paylaşımların aksi yönde mahkeme kararına rağmen hukuka aykırı surette tekrarlanması sebebiyle müvekkilimin uğramış olduğu manevi zarar nedeniyle davalılar aleyhine müştereken ve müteselsilen 100 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine, müvekkilimin kişilik haklarına yapılan hukuka aykırı saldırının kınanması kararının ve bu kararın davalı gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.”

"TWEETLER DE HABER DE GERÇEKTİR"

BirGün’ün avukatları ise, mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde, şunları kaydetti:

“Davaya konu tweetler gerçek olup bu tweetlerin dayanağını oluşturan haber de gerçektir. Bu hususta davacının kızının haber tarihinde Rekabet Kurulunda çalışıp çalışmadığına ilişkin Kuruma ve de SGK’ye yazı yazılması talebimiz bulunmaktadır. Öte yandan bir kamu bürokratının ismi daha önce alenileşmiş kızının bir kamu kurumunda istisnai kadro ile işe başlatılmasının kamuoyunu yakından ilgilendirdiği açıktır. Bu hususa ilişkin haber ve tweetler hukuka uygundur. Bu nedenlerle davanın esastan reddine karar verilmelidir… Son olarak davacının davası kanaatimizce kişilik haklarının korunmasından çok basın ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının engellenmesi amacı ile açılmıştır. Bu amacın hukuk düzeninde kabul görmesi mümkün değildir. Bu yönden de davanın reddine karar verilmelidir.”