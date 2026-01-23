Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ebubekir Şahin şaşırttı
Barış Pehlivan
Ebubekir Şahin şaşırttı

23.01.2026 04:00
Eski gelinine üniversitede kadro veren dekanı “Onlar” yayınında haberleştirince benzer çok ihbar yağdı. Notlarımı aldım, inceleyeceğim. 

Bu süreçte ilginç bir de haber duydum. 

Takip edenler bilir; Ebubekir Şahin’in RTÜK dönemindeki sansürcü politikalarını bu köşede çok eleştirdim. Nihayet, Şahin dört dönem başkanlık yaptığı RTÜK’e geçen sonbahar veda etti. Ve Türk Telekom’un yeni CEO’su oldu. 

Öğrendim ki... 

Şahin’in kızı Zeynep de çok önceden beri Türk Telekom’un insan kaynakları departmanında çalışıyormuş. 

“İlginç” dediğim haber ise şu: CEO’luk görevine gelir gelmez Ebubekir Şahin’in ilk gördüğü evraklardan biri de kızının istifasıymış. Deniyor ki babası olarak kendisi istemiş bu istifayı. 

Yalan yok; beklemezdim, şaşırdım. 

MEB’DEN AÇIKLAMA VAR 

Önceki Arka Bahçe’de, AKP iktidarı boyunca İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) yaşananları listelemiş ve şöyle demiştim: 

“Özetle, iktidar cephesi ‘akran zorbalığına’ dair haklı tepkiyi kendisine merdiven yaparak başka bir mevzi kazanmaya çalışıyor. O mevzi ki İstanbul Erkek Lisesi’nin tarikatların ve iktidar yanlısı vakıfların oyun alanı haline gelmesi isteniyor. Böylesi dönemlerde ‘koç boynuzu’ olmaya alışık eski Taraf gazetesi ekibinin de bu süreçte öne çıkması, okul mezunlarının şüphelerini haklı çıkarıyor.” 

Yazıdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden bir açıklama geldi. “Şahsınızı bağlayan yorum veya tahmin kısımları dışında” diye yazının esasına dair bir itirazda bulunmayan bakanlık yetkilileri şunu belirtti: 

“Yapılan incelemeler sonucunda: Ortada bir ‘tecavüz tehdidi’ veya bu tehdide maruz kalan bir kız öğrenci bulunmadığı; okul değiştirme cezası alan tek kız öğrencinin, iddia edildiği gibi mağdur sıfatıyla değil, teşvik ve zorlama disiplin suçlarını işlediği gerekçesiyle bu cezayı aldığı tespit edilmiştir.” 

MEB’in gönderdiği mesajda “Toplamda 19 öğrenciye disiplin cezası verildi” deniyor ancak ekte ilettiği açıklamada 20 öğrenciye ceza verildiği yazıyordu. Garip. 

Şimdi... MEB’in yanıtına yanıt olarak sosyal medyaya da yansıyan 507 maddelik “taciz listesi” iddialarını hatırlatmayacağım. Ya da okul değiştirme cezası alan kız öğrencinin ve ailesinin, İEL yönetimi ile öğretmenlerinin de tanık olduğu şikâyetlerini anımsatmayacağım. 

Ama şunu söyleyebilirim: Yazımdan sonra gelen bilgiler ve mesajlar ile MEB’in dönüşü, yazıdaki tezimi doğruluyor.

İlgili Konular: #Ebubekir Şahin

23.01.2026
