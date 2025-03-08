Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi.
İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; Özen'e 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık' suçlaması yöneltildi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLMUŞTU
Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. 4 gün boyunca aranan Gürel, sağ olarak bulunmuştu.
Hastaneye kaldırılan Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in ölüm nedeni 'hipotermi' olarak açıklanmıştı.
HOCASI HALE ÖZEN KONUŞMUŞTU
Gürel'in çok konuşulan ölümü sonrası kendisine cadılık eğitimi verdiğini iddia eden Hale Nur Özen'in açıklamaları gündem olmuştu.
Özen, şunları söylemişti:
"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘Aa biz burada spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz."
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