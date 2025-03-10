Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:02

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:10

Türkiye, 2 Mart'ta evinden çıkıp gittiği Belgrad ormanında kaybolan ve sağ bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor.

Güler'in sır dolu kayboluşu ve ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Kaybolduğu ilk gün eşi Sezer Güler emniyete gidip durumu bildirdi. Bu ihbar gelir gelmez Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmaya başladı.

Ekipler mimar Ece Güler'i evinden ormana kadar adım adım izledi. Kayıp Şahıslar Büro'nun deneyimli dedektifleri her görüntüyü özenle inceleyip genç kadını takip eden ya da zorlayan biri var mı diye kontrol etti.

41 KİLOMETRE KARELİK ALAN TARANDI

Yüzlerce saat ve kilometrelerce kamera incelendi. Ece Güler evinden çıkıp önce dolmuşa ardından metroya daha sonra otobüse binerek Belgrad Ormanına girmiş oradan bir daha çıkmamıştı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ormana girişi olan ancak çıkışı olmayan Güler'i günlerce aradı. 55 kilometre karelik Belgrad ormanının 41 kilometre karelik alanı tarandı. İlk gün genç kadının çantası ve cep telefonu bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kaybolduktan 3 gece sonra ise saat 01:30 sıralarında eşyalarının bulunduğu alanın tam 6 kilometre uzağında bir alanda yatarken sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Güler'in geçirdiği hipotermi yüzünden iflas eden organları daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

SIRLARLA DOLU KAYIP

Genç kadının ölümünün ardından sosyal medya da onun hakkında binlerce yorum yapılsa da Ece Güler'in ormana neden gittiği eşyalarını neden bırakıp yürüdüğü sorusu kendisinde saklı bir sır olarak gitti.

EN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI ANLATTI

Sabah Gazetesi, Ece Güler'le olay günü kaybolbadan dakikalar önce mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö., "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. 'Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

"BANA KAYBOLDUM YAZDIĞINDA BEN ANLAMADIM"

"Kaybolduğu gün bana 'Ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö. "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi.

"NEFES ALMAK İSTİYORUM"

Ece Gürel'in Astrolomiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı" ifadelerini kullandı.