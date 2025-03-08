Ece Gürel'in hocası Hale Özen konuştu: 'Cadılık zanaati eğitimi alıyordu'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:12

Güncelleme: 08.03.2025 - 10:13

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan evinden ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderip bir daha haber alınamayan Ece Gürel 4 gün sonra canlı olarak bulundu.

1 gün sonra ise acı haber geldi ve Gürel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MOBBİNG İDDİASI GÜNDEMDE

Gürel hakkında spritüel inançları olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Gürel ile ilgili en önemli iddia iş yerinde mobbinge uğradığı iddiası oldu.

Gürel'in bir akrabası olayı, şöyle anlatmıştı:

"Hafta başı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor.

Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi.”

DİKKAT ÇEKEN BİR İDDİA DAHA

Ortada mobbing iddiası varken Gürel hakkında öne çıkan iddia spritüel inançları iddiası oldu.

Bu kez de Ece Gürel'in ‘Witchcraft’ yani ‘cadılık zanaati’ eğitimi aldığı iddia edildi. Eğitmen Hale Özen konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“ADI SADECE CADILIK ZANAATİ”

Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Gürel’in eylül ayında eğitime başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz."