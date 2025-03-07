Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:49

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda gece yarısı bulunmuştu. Bilinci açık olarak bulunan ve hafif yaralı olduğu açıklanan Gürel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'yi sevindiren haber bir süre sonra üzüntüye dönüştü. Kalbi durduğu belirtilen Gürel entübe edildi ve saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ancak hem kayboluşundaki sırlar hem de kurtarma çalışmaları sırası ve sonrasında yaşananlarla tartışma yaratan Ece Gürel (36) için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Ece'yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul il Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Ece Gürel, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.