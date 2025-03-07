Adli Tıp Uzmanı anlattı: Ece Gürel, son gün mü hipotermiye girdi?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:51

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:52

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

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Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, ölüm nedeni belli oldu.

Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

ADLİ TIP UZMANI KONUŞTU

Ece'nin ölümüyle ilgili birçok tartışma yaşanırken süreçle ilgili merak edilenleri Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz yanıtladı.

Onedio'ya konuşan Dokgöz, ağır hipotermi vakalarında kişilerin üzerlerindeki giysileri çıkarttığını, Ece'nin montunun kendisinden 2 km uzakta bulunmasının da bununla açıklanabileceğini söyledi. Paradoksal soyunma denilen bu durumun kişinin bilinç kaybı anında yaptığı bir davranış şekli olduğunu da ekledi.

"ECE SON 24 SAATTE HİPOTERMİYE GİRMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Dokgöz, ekiplerin Ece'ye ulaşıp genç kadının vücut ısısını yükselttikten sonra Ece'nin tepki veriyor olmasını, son 24 ya da 48 saatte hipotermiye girdiğini gösterebileceğini ifade etti. Halis Dokgöz, Ece'nin ekipler geldikten sonra bazı reflekslerde bulunmasının, hipotermiye girişinin geç olduğu anlamına da gelebileceğini kaydetti.

"VÜCUT ISISI ÇOK DÜŞÜKTÜ"

Dokgöz, "Ece'nin vücut ısısı 25 derece olarak açıklandı. Bu oldukça düşük bir ısı. Bu sebepten çoklu organ yetmezliği ortaya çıkmış" dedi.

Otopsi olmadan kesin sebeplerin belli olamayacağını söyleyen Dokgöz, Ece'nin hayata tutunmak için ormanda bulunan mantar gibi yiyecekleri tükettiği ihtimalinin de olduğunu söyledi. Küçük olasılıkların büyük sonuca gidebileceğini anlatan uzman, otopsi sonucundan sonra net tablonun ortaya çıkacağını ekledi.