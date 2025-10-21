Ece Kılıçaslan’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açılıp keşif yapılacak: Düşme mi, cinayet mi belli olacak

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan evindeki balkondan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan dava sürerken, mahkeme heyetinin değiştiği ve yeni heyetin Kılıçaslan’ın yaşamını yitirdiği noktada keşif incelemesi yapılmasına karar verdiği belirtildi. Keşif önümüzdeki ay yapılacak. Cumhuriyet gelişmelere ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

Avukat Türköz, “Ağır ceza mahkemesi yargılamasının başından beri yerinde keşif yapılarak, üniversite hocaları tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesini istiyorduk fakat bu talebimiz reddedilmişti. Son celsede, Anayasa Mahkemesi tarafından Rabia Naz Vatan dosyası hakkında verilen kararı emsal gösterdik, yeniden adli mekanik fizik raporu talep ettik. Bu talebimiz kabul edildi. Bu rapor çok önemli zira; Siirt’te 2010 yılında Esin Güneş dosyası da benzer bir dosyaydı o dosyada bu rapor alındı. Dosya savcılıktan intihar olarak kapatılmıştı ve bu rapor sayesinde olayın düşme değil cinayet olduğu ortaya çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

MEKTUP DETAYI

Türköz sözlerini şu şekilde noktaladı: “Duruşmada sanık Erol tam 4 yıldır hiç bahsetmediği bir mektuptan bahsetti. İddiasına göre bu mektubu ilişkilerindeki 16 yılın hesaplaşması olarak yazmış ama Ece’ye vermemiş, Ece’nin öldüğü gece evlerinde bu mektubu bulmuş. Bu nedenle Ece’nin o mektubu okuduktan sonra kendini attığını düşündüğünü iddia etti. Biz de kişiyi intihara sürüklemenin de bir suç olduğunu söyleyerek, sanığın suçtan kurtulmak için böyle bir mektup senaryosu yazdığını, mektubun yazıldığı tarihe ilişkin adli inceleme yapılmasını istedik ve talebimiz kabul edildi.”