Ece Ronay soruşturmasında yeni ayrıntılar: Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Pendik ve Gebze’de, sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait 2 işyerini kurşunlayan şüphelilerin, ifadelerinde kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu söyledikleri öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Ece Ronay’ın ise iddiaları kabul etmediği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:17
Ece Ronay soruşturmasında yeni ayrıntılar: Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi.

Bilir’in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti.

Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İLK İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin Emniyet'te verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi. 


Ece Ronay

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