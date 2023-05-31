2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ece Ronay ve Mehmet Bilir tek celsede boşandı

Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:09
Ece Ronay ve Mehmet Bilir tek celsede boşandı
Abone Ol google-news

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocak ayında Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

Temmuz ayında bebekleri Miran’a kavuşan çift, geçen sürede boşanmaya karar verdi. Gebze 1’inci Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı.

"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"

Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

Ece Ronay ve Mehmet Bilir’in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran’ın velayetinin annesi Ece Ronay'da kalacağı öğrenildi.


Ece Ronay Mehmet Bilir boşanma evlilik

İlgili Haberler

İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi
İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu kadını katleden erkekten pişkin savunma: 'Olay aniden gelişti' deyip beraatini istedi!

Boşanma aşamasında olduğu kadını katleden erkekten pişkin savunma: 'Olay aniden gelişti' deyip beraatini istedi!

En Çok Okunan Haberler