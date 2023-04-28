İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:11
İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi
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Zeytinlik Mahallesi 1169 Sokak'ta K.K isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Recibe K.'ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K.'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.


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