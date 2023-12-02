Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra... Oto galeriye silahlı saldırı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 22:27

Güncelleme: 02.12.2023 - 22:27

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı.

Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

1 GÜN ÖNCE BU GALERİDEN BAHSETMİŞ!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti.

Ronay, paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A. isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerini kullandı.

"RONAY'IN İDDİA ETTİĞİ ARAÇLAR BİZİM GALERİMİZDE DEĞİL"

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü. Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikâyetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.