Eczacı ormanda ölü olarak bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde eczane teknisyeni Mahmut Cenik (48), ormanında vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı’nda meydana geldi. İlçede 30 yıldır eczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik’ten haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.
Emniyetin yaptığı teknik çalışma sonunda ecza teknisyeni iki çocuk babası Cenik’in cansız bedeni ve aracı ormanlık alanda bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemede Cenik’in, ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Cenik’incansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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