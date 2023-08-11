3 yeni eczacılık fakültesi açılmıştı: Yerli ilaç üretimi vurgusu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:14

Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlanan karar ile üç yeni eczacılık fakültesi açıldı. Türkiye’deki eczacılık fakültesi sayısının 60’ı geçtiğini ve bu fakültelerden sadece 14’ünün akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, “Daha fazla eczacılık fakültesine değil, mevcut fakültelerde niteliğin güçlendirilmesine ve yerli ilaç üretimini destekleyecek stratejilere ihtiyacımız var” uyarısında bulundu.

(Arman Üney)

‘İSTİHDAM SORUN’

Üney, “Uluslararası standartlara uygun fiziki koşullardan ve akademik donanımdan yoksun olarak açılan her fakülte, nitelikli eczacılık eğitiminin önünde ciddi engeller oluşturmaktadır” dedi.

Türkiye koşullarının eczacılık sektörünün istihdam olanaklarının, her yıl yaklaşık 5 bin yeni mezuna istihdam alanı açacak kapasiteden yoksun olduğunu kaydeden Arman, “Her geçen gün istihdam sorunu yaşayan genç meslektaşlarımızın sayısı artıyor. Sektör kırmızı alarm veriyor. Kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması, toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu yaşamaması için bu gidişata acilen dur denmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arman, “öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan eczacılık fakültelerinin bünyesinde bulundukları üniversite ve sanayi işbirliği ile araştırma ve geliştirme merkezlerine dönüştürülmesi, ayrıca ilaç üretiminde eczacıların istihdamının desteklenmesi ve artırılması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması şartının 50 bin olarak güncellenmesi” gerektiğini kaydetti.